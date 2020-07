“Ilyen szélsőbal-propagandát életemben nem láttam” – Itt az új The fair right videó!

2020-ra már mind repülő autókat és önbefűző cipőket vizionáltunk, de helyette nem kaptunk mást, csak egy nagy adag digitális Gulágot, amit olyan emberjoginak legkevésbé sem nevezhető fotel-terroristák működtetnek, akik már azért is levágnák valamelyik végtagodat, mert nem értesz velük egyet – írja Varga Ádám, a The fair right vlog szerzője legújabb videójának fülszövegében.