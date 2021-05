Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megadta a vészhelyzeti engedélyt a kínai otóanyag, a Sinopharm használatára – tudatta Twitter-bejegyzésében Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz főigazgató. Az ajánlás szerint az oltóanyag hatásos és biztonságos. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a bejelentést úgy kommentálta: a világ legjobb szakemberei cáfolták a hazai ellenzék azon állításait, hogy a kínai vakcina ne lenne biztonságos és hatásos, így „felelőtlen és embereket veszélyeztető politikájuk” végleg megbukott. A külügyminiszter úgy vélte, Magyarország kormánya helyes döntést hozott, amikor nem ideológiai vagy világpolitikai szempontból tekintettek az oltóanyagokra, hanem kizárólag az emberéletek megmentésének eszközeként, ugyanakkor föltette: hány emberélettel többet lehetett volna megmenteni, ha az ellenzék nem folytat vakcinaellenes kampányt?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facbook-bejegyzésében kommentálta a WHO bejegyzését. Mint felidézte, a világszervezet szakértői hosszasan vizsgálták a kínai oltóanyag biztonságosságát. A világ legjobb és legtapasztaltabb szakértői, orvosok, járványügyi szakemberek, biológusok pénteki döntése szerint globális felhasználási engedélyt kapott a Sinopharm; ezzel ugyanarra a listára került az oltóanyag, mint az úgynevezett nyugati vakcinák.

Most biztosan nagyon sokan szégyellik magukat a baloldali ellenzék soraiban, hiszen politikusaik az elmúlt hónapokban mindent megtettek annak érdekében, hogy lebeszéljék a magyar embereket a Sinopharm oltás felvételéről

– fogalmazott a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a magyar szakemberek után a világ legjobb nemzetközi szakemberei cáfolták azon ellenzéki vádakat, hogy a kínai oltóanyag ne lenne hatásos vagy biztonságos. Szijjártó Péter föltette:

mi lett volna akkor, hogyha a baloldali ellenzék nem beszélt volna le embereket a Sinopharm vakcina felvételéről? Vajon hány emberrel többet tudtunk volna biztonságba helyezni, vajon hány emberrel többen tudták volna túlélni a világjárványt és a koronavírust?

A külügyminiszter úgy vélte, „rendkívül felelőtlen és az emberek életét veszélyeztető politikát folytatott és folytat a magyar ellenzék”, most azonban álláspontjuk „végleg megbukott”. Mint megjegyezte, Magyarország kormánya helyes döntést hozott, amikor nem ideológiai vagy világpolitikai szempontból tekintettek az oltóanyagokra, hanem kizárólag az emberéletek megmentésének eszközeként, így az európai uniós tagországok közül hazánk volt a leggyorsabb a védekezés tekintetében.

Egymillió beoltott nem lesz, nemhogy hat

Érdemes felidézni, hogy Gyurcsány Ferenc párja még februárban, a kínai vakcinák hazai bevezetése előtt közleményben riogatta azzal a közvéleményt, hogy ha a magyar miniszterelnök „tovább erőlteti a kínai vakcinát”, egymillió beoltott sem lesz, nemhogy hat. Mint ekkor a DK fogalmazott,

az igazság az, hogy hiába csinált a miniszterelnök pártpolitikai kérdést a vakcinából, a kutatások alapján még a saját szavazóit sem tudta meggyőzni a kínai vakcina biztonságosságáról. […] A kínai vakcina eddig csak egyvalamire bizonyult hatékonynak: csökkenteni a magyarok oltási kedvét.

Mint emlékezetes, a Gyurcsány és Gyurcsányné Párt kritizálta legélesebben a kínai vakcina hazai alkalmazását, olyannyira, hogy tavaly decemberben petíciót is indítottak, azzal érvelve, hogy a kormány ne a magyar embereken kísérletezzen (a petíció azóta eltűnt a DK honlapjáról). Komáromi Zoltán DK-s háziorvos szerint Szijjártó Péter külügyminiszter több ezer magyar ember életét veszélyeztette azzal, hogy a keleti vakcinabeszerzésről tárgyalt. Mint arról portálunk is beszámolt, több alkalommal is előfordult, hogy a párthoz közel álló orvosok megtagadták, hátráltatták a kínai oltóanyag beadását, illetve elbizonytalanították az oltakozókat.

Az MSZP kínaivakcina-ellenessége mögé a komplett ellenzék felzárkózott

Miközben már javában zajlott a hazai oltás, Burány Sándor, az MSZP országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében bizonytalanította el híveit a Sinopharm-vakcinával kapcsolatban. Mint írta,

mi örülnénk a legjobban, ha kiderülne, hogy hatékony oltásról van szó, de egyelőre ezt felelősen nem lehet kijelenteni.

Annak, hogy az MSZP valójában minek örülne, arra jó példa, hogy továbbra is elérhető az MSZP január 15-én az Országgyűlési Hivatalnak benyújtott oltásellenes határozati javaslata, amelyben azt követelik, hogy a kínai vakcinát ne lehessen hazánkban alkalmazni. A javaslatot Vadai Ágnes (MSZP), Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Tímea (Párbeszéd), Szilágyi György (Jobbik) és Schmuck Erzsébet (LMP) írta alá.

Forrás: twitter.com